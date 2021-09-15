В РФ поставили политзаключенных крымских татар на учет как "склонных к нападению" – правозащитники

Куку с этим решением не согласен, намерен оспаривать его в судебном порядке Фото: Крымская солидарность / Facebook

Поводом для этого послужил инцидент в Курганской колонии, где заключенный убил представителя УФСИН.

При этом Куку сообщили, что претензий лично к нему не имеют, а просто выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в Курганской колонии решило ставить на профилактический учет всех осужденных по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

"На этот профучет поставили всех крымских мусульман, содержащихся в колонии № 16", – сообщила Мерьем Куку.

В той же колонии сейчас находятся политзаключенные Эмиль Джемаденов, Узеир Рза-огли Абдуллаев, Энвер Сейтосманов, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, все они – фигуранты так называемого дела "Хизб ут-Тахрир".

Правозащитник опасается, что за этим решением могут последовать реальная провокация с нападением на работников колонии, а также новая судимость. Кроме этого, профучет может быть основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или единое помещение камерного типа. Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания.

"С этим решением он не согласен и намерен оспаривать его в судебном порядке", – отметила Мерьем Куку.