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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ поставили политзаключенных крымских татар на учет как "склонных к нападению" – правозащитники

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Куку с этим решением не согласен, намерен оспаривать его в судебном порядке
Куку с этим решением не согласен, намерен оспаривать его в судебном порядке
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Россия поставила на учет как "склонных к нападению на сотрудников исправительного учреждения" правозащитника Эмир-Усеина Куку и других крымских мусульман, которые отбывают заключение в колонии №16 в Салавате (Башкортостан, РФ). Об этом сообщила правозащитной группе "Крымская солидарность" супруга осужденного Мерьем Куку, говорится в Facebook организации.

Поводом для этого послужил инцидент в Курганской колонии, где заключенный убил представителя УФСИН.

При этом Куку сообщили, что претензий лично к нему не имеют, а просто выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в Курганской колонии решило ставить на профилактический учет всех осужденных по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

"На этот профучет поставили всех крымских мусульман, содержащихся в колонии № 16", – сообщила Мерьем Куку. 

В той же колонии сейчас находятся политзаключенные Эмиль Джемаденов, Узеир Рза-огли Абдуллаев, Энвер Сейтосманов, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, все они – фигуранты так называемого дела "Хизб ут-Тахрир".

Правозащитник опасается, что за этим решением могут последовать реальная провокация с нападением на работников колонии, а также новая судимость. Кроме этого, профучет может быть основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или единое помещение камерного типа. Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания.

"С этим решением он не согласен и намерен оспаривать его в судебном порядке", – отметила Мерьем Куку.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494684937565624

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала всех фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир", в рамках которого осуждены Куку, Алимов и Джеппаров, узниками совести.

Теги: Россия, правозащитники, крымские татары, заключенные, УФСИН, политзаключенные, Эмир-Усеин Куку, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность, Узеир Абдуллаев, Энвер Сейтосманов, Эмиль Джемаденов, Рефат Алимов, колония
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