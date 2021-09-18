Арестованному в Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила новые обвинения – адвокат

"Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, следствие ФСБ ужесточило обвинение. К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц", – написал он.

Адвокат отметил, что санкция по уголовным статьям, по которым обвиняется Асан Ахтемов, предусматривает от 10 до 20 лет.

"Показания были выбиты бесчеловечными пытками", – заявил Полозов.