Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, обсудили саммит Украина – ЕС

"Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите Крымской платформы на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", – говорится в сообщении.

Під час зустрічі подякував @vonderleyen за участь #ЄС у саміті #КримськоїПлатформи на найвищому рівні й виділення * траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна–ЄС 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки * . pic.twitter.com/bTaOfq93Vg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021

Видео встречи опубликовал в Telegram телеканал "Дом". На встрече Зеленский напомнил о прошедшем в Украине саммите первых леди и джентльменов и пригласил главу Еврокомиссии присоединиться к формату лично.

"В рамках нашего Дня Независимости у нас был важный первый саммит первых леди и джентльменов, где присутствовали первые леди. Это не только первые леди – лидеры государств, это первые леди тех или иных важных направлений в мире. И поэтому я хотел бы предложить вам, если будет желание, присоединиться к этой декларации. Мы считаем, что в вашем направлении вы также первая леди. И мы бы очень хотели на следующем саммите увидеть лично вас", – заявил президент.