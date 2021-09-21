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Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, обсудили саммит Украина – ЕС

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Фон дер Ляйен и Зеленский обсудили предстоящий саммит Украина ЕС
Фон дер Ляйен и Зеленский обсудили предстоящий саммит Украина – ЕС
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке, где сейчас проходит 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

"Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите Крымской платформы на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", – говорится в сообщении.

Видео встречи опубликовал в Telegram телеканал "Дом". На встрече Зеленский напомнил о прошедшем в Украине саммите первых леди и джентльменов и пригласил главу Еврокомиссии присоединиться к формату лично.

"В рамках нашего Дня Независимости у нас был важный первый саммит первых леди и джентльменов, где присутствовали первые леди. Это не только первые леди – лидеры государств, это первые леди тех или иных важных направлений в мире. И поэтому я хотел бы предложить вам, если будет желание, присоединиться к этой декларации. Мы считаем, что в вашем направлении вы также первая леди. И мы бы очень хотели на следующем саммите увидеть лично вас", – заявил президент.

Контекст:

Ближайший саммит Украина – ЕС намечен на 12 октября этого года.

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

Теги: США, Еврокомиссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, встреча, ЕС
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