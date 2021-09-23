Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Зеленский: ООН – это все мы, это 193 страны Фото: EPA

Президент раскритиковал ООН за то, что она проигнорировала саммит Крымской платформы.

"ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире", – сказал президент.

Он добавил, что этот формат "всегда будет открыт для России".

"Я готов объяснить почему. Потому что в мире больше никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", – сказал Зеленский.