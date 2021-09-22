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Президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма Россией

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Науседа: Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма
Науседа: Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма
Фото: Gitanas Nausėda / Twitter

Президент Литвы Гитанас Науседа 21 сентября во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН призвал "усилить политику непризнания аннексии Крыма" Россией. Текст речи Науседы опубликован на сайте президента Литвы.

"Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует в целом осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма", – сказал Науседа.  

По его словам, очень важно "защищать права и свободы местного гражданского населения".

"Я приветствую усилия Украины сохранить этот вопрос на повестке дня путем создания международной Крымской платформы”, – заявил Науседа.

Он отметил, что Литва "уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма РФ и поддерживает территориальную целостность Украины.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, Литва, оккупация, аннексия, международное право, Генеральная Ассамблея ООН, президент, Гитанас Науседа, Крымская платформа
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