Президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма Россией

Науседа: Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма Фото: Gitanas Nausėda / Twitter

"Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует в целом осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма", – сказал Науседа.

По его словам, очень важно "защищать права и свободы местного гражданского населения".

"Я приветствую усилия Украины сохранить этот вопрос на повестке дня путем создания международной Крымской платформы”, – заявил Науседа.

Он отметил, что Литва "уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период".