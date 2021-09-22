Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", – сказал Эрдоган.

Во вторник в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России, которые прошли в оккупированном Крыму.

"Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17–19 сентября 2021 года в том числе и в Крыму, не имеют юридической силы для Турции", – говорится в заявлении.