Зеленский раскритиковал ООН за то, что она проигнорировала саммит Крымской платформы

Зеленский: Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать Фото: EPA

"Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма – вот это преданность основным принципам ООН. Я очень благодарен каждой из этих стран. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, – это, как мне кажется, какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны", – сказал президент.

16 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.