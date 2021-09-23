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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский раскритиковал ООН за то, что она проигнорировала саммит Крымской платформы

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Зеленский: Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать
Зеленский: Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН за то, что она проигнорировала саммит Крымской платформы. Об этом он заявил во время выступления на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма – вот это преданность основным принципам ООН. Я очень благодарен каждой из этих стран. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, – это, как мне кажется, какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны", – сказал президент.

16 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, оккупация, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, Крымская платформа
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