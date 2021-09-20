Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины – Наев

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", – отметил он.
Поводом для начала боевых действий на юге Украины также является работа "Крымской платформы", считает командующий.
"На этом фоне Российская Федерация лишь усиливает давление касательно недопущения выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии", – объяснил Наев.
В Крыму пока нет признаков создания наступательных группировок российских войск, добавил он.
"Учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления. Мы продолжаем усиливать сухопутные и морские границы южных регионов", – заключил военный.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября Наев сказал, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.