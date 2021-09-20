Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины – Наев

Наев: Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут Фото: ЕРА

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", – отметил он.

Поводом для начала боевых действий на юге Украины также является работа "Крымской платформы", считает командующий.

"На этом фоне Российская Федерация лишь усиливает давление касательно недопущения выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии", – объяснил Наев.

В Крыму пока нет признаков создания наступательных группировок российских войск, добавил он.

"Учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления. Мы продолжаем усиливать сухопутные и морские границы южных регионов", – заключил военный.