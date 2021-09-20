ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины – Наев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наев: Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут
Наев: Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут
Фото: ЕРА

Российская Федерация может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое время, удобное для руководства этой страны. Такое мнение выразил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 20 сентября.

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", – отметил он.

Поводом для начала боевых действий на юге Украины также является работа "Крымской платформы", считает командующий.

"На этом фоне Российская Федерация лишь усиливает давление касательно недопущения выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии", – объяснил Наев.

В Крыму пока нет признаков создания наступательных группировок российских войск, добавил он.

"Учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления. Мы продолжаем усиливать сухопутные и морские границы южных регионов", – заключил военный.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября Наев сказал, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Крым, военные, Вооруженные силы Украины, агрессия, война в Украине, учения, война на Донбассе, Российская Федерация, Сергей Наев, войска, границы, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамочка в трауре, оделась в черное", "Что на голове у Аллы?" В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри
"Мамочка в трауре, оделась в черное", "Что на голове у Аллы?" В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри
"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"
"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"
"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу
"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу
"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей
"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей
Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине
Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине
"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности
"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности
"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой
"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара
"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS