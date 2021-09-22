За сутки в Украине подтвердили наибольшее за четыре месяца число новых случаев COVID-19

За сутки в Украине инфекцию подтвердили у 625 детей Фото: ЕРА

"21 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 625, медработников – 125). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2175 человек, летальных случаев – 105, выздоровели – 2095 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 5159 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 21 сентября, фиксировали 14 мая – 6796.

За последние сутки в Украине сделали 82 243 теста на коронавирус, из них методом ПЦР –36 642.

Больше всего инфицирований зарегистрировали в Харьковской (774) и Днепропетровской (556) областях.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 2 362 559 случаев коронавирусной инфекции, скончался 55 161 пациент с COVID-19, выздоровели 2 235 668 человек.