В мире суточная смертность от COVID-19 снизилась до самого низкого показателя за 11 месяцев – ВОЗ

В мире подтвердили почти 229 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Последний раз меньшая смертность среди инфицированных COVID-19 за сутки фиксировалась на планете 20 октября – 4514.

Всего с начала пандемии в мире умерло почти 4,7 млн больных. Наибольшая суточная смертность фиксировалась 21 июля 2021 года – почти 20 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

За последние сутки в мире подтвердили 308,1 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является минимальным показателем за последние три месяца.

Всего за время пандемии на планете зарегистрировали 228,8 млн инфицирований коронавирусом.

Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (41,8 млн), Индии (33,5 млн), Бразилии (21,2 млн), Великобритании (7,5 млн) и России (7,3 млн).