Профессор-инфекционист Крамарев: Локдаун неотвратим. Он будет гибридным

Крамарев: Для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун. Фото: Сергей Крамарев / Facebook

Он отметил, что сейчас в Украине самое начало третьей волны эпидемии коронавирусной болезни, а пик, по прогнозам Минздрава, может быть в ноябре. Профессор считает, что о максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то на пике может быть и по 20 тыс. новых случаев заболевания в сутки.

"Скорее всего, новый локдаун неотвратим. Но он будет гибридным. Для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун", – сказал профессор.

Он отметил, что считает такой подход неправильным – по его мнению, должен быть, как и раньше, полный локдаун для всех, без привилегий в посещении публичных мест для вакцинированных.

"Теория коллективного иммунитета провалилась. Как оказалось, остановить пандемию с помощью вакцинации невозможно... Потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Это показал опыт США и Израиля. Поэтому я считаю, что даже для привитых должны быть ограничения", – сказал Крамарев.

В то же время он подчеркнул, что вакцинация очень важна, так как защищает от тяжелого течения болезни. Самым главным он назвал защиту для группы риска, так как по его информации, в стационары поступают в основном именно они, "начиная с возрастных и заканчивая людьми из медицинских групп риска".

Профессор считает, что даже в условиях циркуляции "Дельта"-штамма процент смертности останется на том же уровне.

"Прежде всего потому, что наши стационары уже более или менее готовы, врачи более-менее имеют опыт лечения коронавируса. Судя по тому, что пишут в научной литературе, летальность от "Дельты" не выше, чем от предыдущих штаммов вируса", – рассказал он.