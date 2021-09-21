Байден призвал готовиться к следующей пандемии

По его словам, необходимо действовать немедленно, чтобы добиться ускорения вакцинации против коронавируса в мире.
"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные штаммы [COVID-19]", – сказал Байден.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
По состоянию на 21 сентября в мире сделали более 5,98 млрд прививок от COVID-19, что достаточно для полной вакцинации 38,9% населения мира. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Иммунизация началась в 184 странах.
Лидером по количеству введенных доз является материковый Китай (2,17 млрд доз, полностью вакцинированы 72,3% населения). Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (97,1%).