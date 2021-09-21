Байден призвал готовиться к следующей пандемии

Байден: Нужно добиться ускорения вакцинации против коронавируса в мире Фото: EPA

По его словам, необходимо действовать немедленно, чтобы добиться ускорения вакцинации против коронавируса в мире.

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные штаммы [COVID-19]", – сказал Байден.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.