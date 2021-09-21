Инфекционист-пульмонолог ответила, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 во время роста заболеваемости в стране

Журналист спросила Гук, можно ли делать прививку от COVID-19, когда болезнь "набирает обороты с каждым днем".

"Это экстренная, а не плановая вакцинация, поэтому эти правила приходится нарушать. Те, кто вакцинировался ранее, тоже делали это в условиях пандемии. Если вы настроены вакцинироваться, идите и делайте, все равно это будет лучше для вас, – ответила инфекционист-пульмонолог. – Если вы получили вакцину, то в течение первых двух недель после этого вы будете несколько слабее в плане иммунитета, чем обычно, поэтому отправляться сразу на концерт или в торговый центр, где есть массовые скопления людей, не стоит, берегитесь, вы еще не защищены настолько, чтобы чувствовать себя в полной безопасности".

По словам Гук, прививки от COVID-19 запрещено делать если у человека лихорадка, обострение хронического заболевания, предынфарктное состояние или если в анамнезе есть аллергические реакции на компоненты вакцин.