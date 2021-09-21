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Инфекционист-пульмонолог ответила, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 во время роста заболеваемости в стране

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Вакцинация от COVID-19 экстренная, а не плановая, отметила Гук
Вакцинация от COVID-19 – экстренная, а не плановая, отметила Гук
Фото: EPA

После вакцинации от COVID-19 во время роста заболеваемости в стране не стоит отправляться в места массового скопления людей, так как организм еще недостаточно защищен. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 21 сентября, заявила врач-пульмонолог Светлана Гук.

Журналист спросила Гук, можно ли делать прививку от COVID-19, когда болезнь "набирает обороты с каждым днем".  

"Это экстренная, а не плановая вакцинация, поэтому эти правила приходится нарушать. Те, кто вакцинировался ранее, тоже делали это в условиях пандемии. Если вы настроены вакцинироваться, идите и делайте, все равно это будет лучше для вас, – ответила инфекционист-пульмонолог. – Если вы получили вакцину, то в течение первых двух недель после этого вы будете несколько слабее в плане иммунитета, чем обычно, поэтому отправляться сразу на концерт или в торговый центр, где есть массовые скопления людей, не стоит, берегитесь, вы еще не защищены настолько, чтобы чувствовать себя в полной безопасности".

По словам Гук, прививки от COVID-19 запрещено делать если у человека лихорадка, обострение хронического заболевания, предынфарктное состояние или если в анамнезе есть аллергические реакции на компоненты вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,36 млн человек, почти 5,2 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, концерт, торговый центр, безопасность, инфекция, интервью, аллергия, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки, лихорадка, иммунитет, Светлана Гук
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