Инфекционист-пульмонолог: Штамм "Дельта" заразнее, но угроза от него не больше

"Действительно, "Дельта" более заразен, но течение болезни, насколько я знаю, до сегодняшнего дня не признано более тяжелым. Все так же, как было раньше: большинство людей болеют довольно легко, примерно 10% болеют тяжело, а процент крайне тяжелых и смертельных случаев не изменился", – отметила Гук.

По ее словам, корреляции между контагиозностью – способностью заражать – и патогенностью – способностью вызывать заболевания – не существует.

"То есть вирус может иметь высокую контагиозность и низкую патогенность и наоборот", – пояснила инфекционист-пульмонолог.

Гук добавила, что несмотря на увеличение заболеваемости вариантом COVID-19 "Дельта" среди детей и молодежи, в стационар в большей степени попадают "люди после 40-ка".

"Дети, как и раньше, болеют чаще легко", – резюмировала врач.