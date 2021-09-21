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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как спастись от коронавируса, "Дельта". Интервью Гордона с врачом-инфекционистом Голубовской. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Голубовской.

Программу записали 14 сентября, беседа длилась более двух часов. 

Во время интервью Голубовская говорила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и происхождении вируса, о вакцинации, о симптомах штамма коронавируса "Дельта" и о том, для кого особенно опасно заражение этим видом, о профилактике и о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19. 

Также она рассказывала об украинских врачах, о том, правда ли, что она спасла от смерти пятого президента Украины Петра Порошенко, когда он болел COVID-19, о том, как по телефону из Украины лечила от коронавирусной инфекции отца украинско-американского девелопера Марка Гинзбурга, и о том, можно ли заболеть COVID-19 в третий раз

Контекст:

Голубовская родилась в 1965 году в Киеве. 

Окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

Голубовская является членом оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Теги: вакцинация, больница, больницы, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта
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