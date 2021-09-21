Как спастись от коронавируса, "Дельта". Интервью Гордона с врачом-инфекционистом Голубовской. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Программу записали 14 сентября, беседа длилась более двух часов.

Во время интервью Голубовская говорила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и происхождении вируса, о вакцинации, о симптомах штамма коронавируса "Дельта" и о том, для кого особенно опасно заражение этим видом, о профилактике и о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19.

Также она рассказывала об украинских врачах, о том, правда ли, что она спасла от смерти пятого президента Украины Петра Порошенко, когда он болел COVID-19, о том, как по телефону из Украины лечила от коронавирусной инфекции отца украинско-американского девелопера Марка Гинзбурга, и о том, можно ли заболеть COVID-19 в третий раз.