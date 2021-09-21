Голубовская объяснила, почему не привилась от коронавируса

"Нет [я не вакцинировалась]. Я болела. Я не показатель в этом вопросе вообще. У меня очень высокие титры нейтрализующих антител", – сказала она.
Голубовская считает, что люди, которые тяжело перенесли COVID-19 или переболели в среднетяжелой форме, могут не прививаться полгода.
"Потом уже надо вакцинироваться", – уточнила она.
Инфекционист подчеркнула, что людям, которые не болели COVID-19, прививаться нужно обязательно.
"Обязательно надо прививаться, если человек не болел. Не нужно бегать сдавать антитела. Если не болел – надо идти и проходить курс вакцинации", – сказала Голубовская.
Она добавила, что вакцинация не гарантирует человеку, что он не заболеет.
"Слово "гарантия" вообще не люблю. Не могу даже сказать его. Вероятность того, что вы получите тяжелое [течение болезни], уменьшается", – сказала инфекционист и отметила, что прививка от COVID-19 действует так, как вакцина от гриппа.
Интервью Гордона с Голубовской выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" сегодня в 18.00
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине с начала эпидемии подтвердили 2,35 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 55 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек.
О том, что Голубовская заразилась коронавирусом, стало известно в начале декабря 2020 года. По словам Голубовской, температура у нее достигала тогда 40 градусов, но она "когда становилось чуть легче, надевала халат, брала свой радикулит и ходила смотреть больных".
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К утру 21 сентября прививки получили более 6 млн украинцев, полный курс вакцинации прошли почти 5,2 млн человек.