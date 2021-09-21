Голубовская объяснила, почему не привилась от коронавируса

Голубовская о вакцинации от COVID-19: Я болела. Я не показатель в этом вопросе вообще Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Нет [я не вакцинировалась]. Я болела. Я не показатель в этом вопросе вообще. У меня очень высокие титры нейтрализующих антител", – сказала она.

Голубовская считает, что люди, которые тяжело перенесли COVID-19 или переболели в среднетяжелой форме, могут не прививаться полгода.

"Потом уже надо вакцинироваться", – уточнила она.

Инфекционист подчеркнула, что людям, которые не болели COVID-19, прививаться нужно обязательно.

"Обязательно надо прививаться, если человек не болел. Не нужно бегать сдавать антитела. Если не болел – надо идти и проходить курс вакцинации", – сказала Голубовская.

Она добавила, что вакцинация не гарантирует человеку, что он не заболеет.

"Слово "гарантия" вообще не люблю. Не могу даже сказать его. Вероятность того, что вы получите тяжелое [течение болезни], уменьшается", – сказала инфекционист и отметила, что прививка от COVID-19 действует так, как вакцина от гриппа.

Интервью Гордона с Голубовской выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" сегодня в 18.00