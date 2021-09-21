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Интервью Гордона с Голубовской. Где и когда смотреть

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Интервью с Голубовской выйдет сегодня вечером
Интервью с Голубовской выйдет сегодня вечером
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вечером 21 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Голубовской.

Как сообщил журналист изданию "ГОРДОН", интервью записали 14 сентября, беседа длилась более двух часов. 

Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Голубовская говорила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и происхождении вируса, о вакцинации, о симптомах штамма коронавируса "Дельта" и о том, для кого особенно опасно заражение этим вариантом, о профилактике и о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19. 

Она также рассказывала об украинских врачах, о том, правда ли, что она спасла от смерти пятого президента Украины Петра Порошенко, когда он болел COVID-19, о том, как по телефону из Украины лечила от коронавирусной инфекции отца украинско-американского девелопера Марка Гинзбурга, и о том, можно ли заболеть COVID-19 в третий раз. 

"Пока еще таких данных [о возможности заразиться коронавирусом в третий раз] нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного иммунитета, так и от искусственного. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами", – сказала она.

Контекст:

Голубовская родилась в 1965 году в Киеве. 

Окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

Голубовская является членом оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Петр Порошенко, вакцинация, лечение, интервью, Марк Гинзбург, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта
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