Интервью Гордона с Голубовской. Где и когда смотреть

Как сообщил журналист изданию "ГОРДОН", интервью записали 14 сентября, беседа длилась более двух часов.

Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Голубовская говорила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и происхождении вируса, о вакцинации, о симптомах штамма коронавируса "Дельта" и о том, для кого особенно опасно заражение этим вариантом, о профилактике и о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19.

Она также рассказывала об украинских врачах, о том, правда ли, что она спасла от смерти пятого президента Украины Петра Порошенко, когда он болел COVID-19, о том, как по телефону из Украины лечила от коронавирусной инфекции отца украинско-американского девелопера Марка Гинзбурга, и о том, можно ли заболеть COVID-19 в третий раз.

"Пока еще таких данных [о возможности заразиться коронавирусом в третий раз] нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного иммунитета, так и от искусственного. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами", – сказала она.