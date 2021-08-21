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В Украине некоторых инфицированных COVID-19 приходится госпитализировать в частные клиники – Голубовская

Голубовская считает, что нужно раньше назначать некоторые препараты
Голубовская считает, что нужно раньше назначать некоторые препараты
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

В связи с тем, что в Украине в государственные больницы помещают только тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, некоторых инфицированных приходится госпитализировать в частные клиники. Об этом 20 августа в Facebook сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Она отметила, что некоторые штаммы коронавируса "вызывают заболевание с несколько разной клинической картиной, в том числе и требующей некоторые изменения в тактике ведения больных".

"Особенности "Дельта", как уже неоднократно говорилось, – выраженный с самого начала интоксикационный синдром с высокой температурой тела, обусловленный вирусемией, иногда – быстрое (внезапное) и раннее снижение сатурации, более длительный сам период болезни, много "зависших" пациентов (как и при "британце"), в том числе совсем молодых (30-50 лет)", – написала Голубовская.

Она считает, что "разумно рекомендовать такое же быстрое вмешательство с назначением противовирусных препаратов".

"Иногда мы даже госпитализируем больных из групп риска с этой целью, правда, обычно в частные клиники, ибо наши нормативные документы не предусматривают госпитализацию не тяжелых больных. А тяжелый процесс надо предупреждать своевременной терапией", – объяснила инфекционист.

Она подчеркнула, что "часто поступают люди уже в поздние сроки болезни, в том числе и кислородозависимые, благо, дома есть кислородные концентраторы".

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1934541516706093

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 августа 2021 года в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания (+1732 за последние сутки), умерло более 53 тыс. человек.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, "Дельта"-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

Теги: медицина, болезнь, инфекция, больницы, температура, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, мутация, Дельта
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