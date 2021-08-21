В Украине некоторых инфицированных COVID-19 приходится госпитализировать в частные клиники – Голубовская

Голубовская считает, что нужно раньше назначать некоторые препараты Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Она отметила, что некоторые штаммы коронавируса "вызывают заболевание с несколько разной клинической картиной, в том числе и требующей некоторые изменения в тактике ведения больных".

"Особенности "Дельта", как уже неоднократно говорилось, – выраженный с самого начала интоксикационный синдром с высокой температурой тела, обусловленный вирусемией, иногда – быстрое (внезапное) и раннее снижение сатурации, более длительный сам период болезни, много "зависших" пациентов (как и при "британце"), в том числе совсем молодых (30-50 лет)", – написала Голубовская.

Она считает, что "разумно рекомендовать такое же быстрое вмешательство с назначением противовирусных препаратов".

"Иногда мы даже госпитализируем больных из групп риска с этой целью, правда, обычно в частные клиники, ибо наши нормативные документы не предусматривают госпитализацию не тяжелых больных. А тяжелый процесс надо предупреждать своевременной терапией", – объяснила инфекционист.

Она подчеркнула, что "часто поступают люди уже в поздние сроки болезни, в том числе и кислородозависимые, благо, дома есть кислородные концентраторы".