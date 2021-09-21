Голубовская рассказала, правда ли, что она спасла Порошенко от смерти

Журналист спросил, правда ли, что Голубовская спасла Порошенко от смерти.

"Ну, от смерти – я честно хочу сказать: да, я была лечащим врачом. Он об этом говорил. Я тоже могу, наверное, об этом сказать. Немножко он болел так: мы все напрягались. Особенно напрягались в лечении, учитывая сопутствующие [заболевания]", – ответила Голубовская.

По ее словам, "напрягаться" при лечении Порошенко приходилось, учитывая сопутствующие заболевания пятого президента и непредсказуемость коронавирусной болезни.

"Потому что действительно лечение же получают все плюс-минус [одинаковое]. Но самое главное для всех – и для специалистов, и для людей – вовремя надо. Особенно группы риска. Мы мониторим состояние и лабораторно. Если вовремя вмешиваться, ну очень многие все-таки выскакивают", – добавила Голубовская.

Интервью Гордона с Голубовской выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" сегодня в 18.00.