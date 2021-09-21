Голубовская: Третий раз заболеть COVID-19 можно? Пока еще таких данных нет. Но думаю, что будет можно

Голубовская: Вариантов коронавируса, представляющих опасность, еще нет. Но группа выделена на всякий случай Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Голубовская сказала, что риск заболеть COVID-19 повторно есть, но небольшой.

Тогда журналист спросил: "А третий раз заболеть можно?"

"Пока еще таких данных нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного, так и от искусственного иммунитета. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами", – ответила Голубовская.

Врач рассказала, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США выделяют следующие группы штаммов коронавируса: представляющие интерес (изучаемые), штаммы, вызывающие озабоченность, и штаммы, которые представляют опасность.

"Первая группа – это варианты, представляющие интерес (уханьский и его производные). Мы их изучаем. Интерес – потому что они изучаемые еще. Второе – это варианты, вызывающие озабоченность. Это "Дельта". Почему? Потому что, во-первых, помимо всего прочего, ускользает, как я сказала, от естественного и искусственного иммунитета и более резистентен к нашим методам лечения. Поэтому мы сейчас врачей чуть-чуть переучиваем, как нужно с "Дельтой" работать. Там надо раннее противовирусное вмешательство, особенно группам риска. А есть еще третья группа: это варианты, представляющие опасность. Этих вариантов еще нет, но группа выделена на всякий случай. Если они возникнут, это будет тотальная резистентность ко всем известным методам противодействия, к вакцинам в том числе. Никакого перекрестного иммунитета и еще чего-то", – отметила Голубовская и сказала, что такая же устойчивость у этих штаммов будет к лечению.

Интервью Гордона с Голубовской выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" сегодня в 18.00.