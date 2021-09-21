Немного успокаивает, что в Украине переболело гораздо больше людей, чем это говорит статистика – врач-пульмонолог о новой волне COVID-19

Кто уже переболел COVID-19 – вряд ли будет болеть тяжело во второй раз, отметила Гук Фото: depositphotos.com

"Меня немного успокаивает, что у нас переболело гораздо больше людей, чем это говорит официальная статистика. К тому же, когда начиналась первая волна прошлого года, мы вообще не знали, что с этим делать... Этот уровень растерянности и стресса не передать. Сейчас мы уже имеем опыт, мы чувствуем пациентов с COVID-19 кожей, у нас есть кислород, есть средства индивидуальной защиты. Мы вооружены", – отметила Гук.

Инфекционист-пульмонолог выразила надежду, что несмотря на рост количества новых случаев заболевания, в Украине не будет коллапса системы здравоохранения.

"И потому, что врачи уже опытные и не испуганы и людей, чувствительных к COVID-19, меньше. Кто-то вакцинирован, и если заболеет, то легко, кто-то уже переболел и вряд ли будет болеть тяжело", – подчеркнула Гук.

Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, врач рекомендовала как можно меньше бывать в местах с большим скоплением людей и надевать новую маску, если туда отправляетесь. Если же заболели – сидеть дома.