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В кино, театры и клубы в "желтой" зоне карантина будут пускать с ПЦР-тестом – Минкульт Украины

Кинотеатры, клубы, театры смогут работать и в период карантина, отметили в Минкульте
Кинотеатры, клубы, театры смогут работать и в период карантина, отметили в Минкульте
Фото: depositphotos.com

В "желтой" зоне карантина в кино, театры и клубы, кроме вакцинированных от COVID-19, будут пускать также лиц, имеющих тест на коронавирус. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины в Facebook.

"Также временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действителен 72 часа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры смогут работать и в период карантина, но "с соблюдением карантинных требований и ограничений".

В частности, в "желтой" зоне нужно придерживаться масочного режима и физической дистанции в 1,5 м.

При этом запрещается проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 м2 площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов других заведений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "два заполненных ряда – один пустой") или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке).

Также для полноценной работы учреждений культуры должно быть минимум 80% вакцинированных хотя бы одной дозой работников или с действительным отрицательным результатом теста, подчеркнули в Минкульте.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/3206435402814955

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

13 сентября Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности. Отмечается, что ограничения не будут действовать в "желтой" зоне, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, кино, эпидемия, театр, культура, запрет, карантин, массовые мероприятия, кинотеатр, Минкульт, ограничения, работа, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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