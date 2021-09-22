В кино, театры и клубы в "желтой" зоне карантина будут пускать с ПЦР-тестом – Минкульт Украины

Кинотеатры, клубы, театры смогут работать и в период карантина, отметили в Минкульте Фото: depositphotos.com

"Также временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действителен 72 часа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры смогут работать и в период карантина, но "с соблюдением карантинных требований и ограничений".

В частности, в "желтой" зоне нужно придерживаться масочного режима и физической дистанции в 1,5 м.

При этом запрещается проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 м2 площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов других заведений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "два заполненных ряда – один пустой") или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке).

Также для полноценной работы учреждений культуры должно быть минимум 80% вакцинированных хотя бы одной дозой работников или с действительным отрицательным результатом теста, подчеркнули в Минкульте.