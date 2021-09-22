Зеленский о покушении на Шефира: Даже после 2014-го такого в отношении близких к президенту людей не было. Это реакция на реальные изменения в государстве

Зеленский: Если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это идет. Я считаю, что это одна из самых вероятных версий Фото: EPA

"Таких шагов, даже в очень сложное время после 2014 года, именно таких шагов в отношении близких к президенту людей не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. Даже то, что нам еще не удалось, то направление – оно выбрано правильно. Это говорит о том, что если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это идет. И поэтому я считаю, что это одна из самых вероятных версий того, что произошло", – подчеркнул президент.

Зеленский не сказал, кого он считает причастным к покушению, но намекнул, что не исключает участия олигархов.

"Не хочу обижать Украину. Я думаю, что у нас такой какой-то большой, фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствие", – заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что считает произошедшее давлением именно на него.

"Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ, хотя это мой очень теплый и близкий друг, [а потому,] что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", – сказал он.

Президент также заявил, что видит совпадение риторики вокруг покушения на Шефира с российской стороны "и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей, которые присутствуют среди депутатского корпуса Верховной Рады Украины". Имен он не назвал, но заявил, что анализ таких заявлений "поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам".