Зеленский о покушении на Шефира: Даже после 2014-го такого в отношении близких к президенту людей не было. Это реакция на реальные изменения в государстве

"Таких шагов, даже в очень сложное время после 2014 года, именно таких шагов в отношении близких к президенту людей не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. Даже то, что нам еще не удалось, то направление – оно выбрано правильно. Это говорит о том, что если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это идет. И поэтому я считаю, что это одна из самых вероятных версий того, что произошло", – подчеркнул президент.
Зеленский не сказал, кого он считает причастным к покушению, но намекнул, что не исключает участия олигархов.
"Не хочу обижать Украину. Я думаю, что у нас такой какой-то большой, фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствие", – заявил президент.
Зеленский также подчеркнул, что считает произошедшее давлением именно на него.
"Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ, хотя это мой очень теплый и близкий друг, [а потому,] что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", – сказал он.
Президент также заявил, что видит совпадение риторики вокруг покушения на Шефира с российской стороны "и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей, которые присутствуют среди депутатского корпуса Верховной Рады Украины". Имен он не назвал, но заявил, что анализ таких заявлений "поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам".
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал, его водитель был ранен.
По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95", генпродюсером которой остается Шефир.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После покушения президент пообещал, что "ответ будет сильным".