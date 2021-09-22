В машину Шефира выпустили 18 пуль – прокуратура

"В автомобиль из посадки было осуществлено около 18 выстрелов – в соответствии с осмотром, из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает", – сказал он.

Представитель прокуратуры рассказал, что после стрельбы водитель самостоятельно доехал до парковки и поставил там машину. "Скорую" вызвали уже оттуда.

Хоменко задали вопрос о версиях произошедшего, отмечает "РБК-Украина".

"В данное время отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные мероприятия, я не могу озвучить версии, поскольку это навредит следствию", – подчеркнул он.