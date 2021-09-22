Арахамия о стрельбе по машине с Шефиром: Он в состоянии шока, трактует, что стреляли в него

"Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", – сказал он.
По словам нардепа, Шефир "в 50% случаев ездит сам за рулем, а в 50% случаев – с водителем".
"Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место", – объяснил Арахамия.
Он отметил, что из дома Шефира только два выезда – возле мегамаркета и на выезде из Лесников, информирует "24 канал".
"Там есть много камер, поэтому думаю, что вскоре будет много видео с места событий", – подчеркнул Арахамия.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).