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Арахамия о стрельбе по машине с Шефиром: Он в состоянии шока, трактует, что стреляли в него

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Арахамия отметил, что в районе стрельбы "много камер"
Арахамия отметил, что в районе стрельбы "много камер"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир после стрельбы по его автомобилю 22 сентября в селе Лесники Киевской области находится в шоковом состоянии. Об этом председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил журналистам, передает LB.ua.

"Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", – сказал он.

По словам нардепа, Шефир "в 50% случаев ездит сам за рулем, а в 50% случаев – с водителем".

"Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место", – объяснил Арахамия.

Он отметил, что из дома Шефира только два выезда – возле мегамаркета и на выезде из Лесников, информирует "24 канал".

"Там есть много камер, поэтому думаю, что вскоре будет много видео с места событий", – подчеркнул Арахамия.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-репортаж.

Теги: стрельба, народные депутаты, автомобиль, ранение, Сергей Шефир, Давид Арахамия, покушение на Шефира
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