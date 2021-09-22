Арахамия о стрельбе по машине с Шефиром: Он в состоянии шока, трактует, что стреляли в него

Арахамия отметил, что в районе стрельбы "много камер" Фото: Слуга Народу / Facebook

"Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", – сказал он.

По словам нардепа, Шефир "в 50% случаев ездит сам за рулем, а в 50% случаев – с водителем".

"Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место", – объяснил Арахамия.

Он отметил, что из дома Шефира только два выезда – возле мегамаркета и на выезде из Лесников, информирует "24 канал".

"Там есть много камер, поэтому думаю, что вскоре будет много видео с места событий", – подчеркнул Арахамия.