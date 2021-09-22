Офис генпрокурора Украины открыл производство по делу о покушении на Шефира

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром в Киевской области по дороге между селами Лесники и Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 мм осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали", – отметила генпрокурор.
Открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
"Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания", – добавила Венедиктова.
Машину Шефира обстреляли утром 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его машине открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован. МВД Украины объявило спецоперацию по розыску подозреваемых.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба по автомобилю Шефира связана с борьбой главы государства против олигархов.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.