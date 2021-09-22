Офис генпрокурора Украины открыл производство по делу о покушении на Шефира

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром в Киевской области по дороге между селами Лесники и Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 мм осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали", – отметила генпрокурор.

Открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания", – добавила Венедиктова.