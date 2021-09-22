Стрельбу по машине Шефира в Офисе президента Украины связывают с борьбой против олигархов

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", – заявил он.

Подоляк подтвердил, что в машину сделали более 10 выстрелов.

"Тяжело ранен водитель", – отметил он.

Агентству "Интерфакс-Украина" Подоляк назвал обстрел машины Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического запугивания", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной", и анонсировал "еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти".