Стрельбу по машине Шефира в Офисе президента Украины связывают с борьбой против олигархов

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", – заявил он.
Подоляк подтвердил, что в машину сделали более 10 выстрелов.
"Тяжело ранен водитель", – отметил он.
Агентству "Интерфакс-Украина" Подоляк назвал обстрел машины Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением".
"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического запугивания", – заявил он.
Подоляк подчеркнул, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной", и анонсировал "еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти".
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.