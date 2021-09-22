В Киевской области в машину Шефира стреляли из автомата – источник

По информации инсайдера, политик жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Источник сообщил, что в момент нападения Шефир ехал из Лесников, где у него дом, в столицу.
Telegram-канал "Шептун" опубликовал фото повреждений машины.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Шевченко сообщил "Главкому", что водитель уже в реанимации.
"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", – сказал народный депутат.
В июне авторы расследования проекта Bihus.info сообщали, что Шефир, как и другие чиновники, ездит на номерах прикрытия.
Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.