В Киевской области в машину Шефира стреляли из автомата – источник

По информации инсайдера, политик жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Источник сообщил, что в момент нападения Шефир ехал из Лесников, где у него дом, в столицу.

Telegram-канал "Шептун" опубликовал фото повреждений машины.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: Шептун / Telegram Фото: Шептун / Telegram Фото: Шептун / Telegram

Нардеп от "Слуги народа" Александр Шевченко сообщил "Главкому", что водитель уже в реанимации.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", – сказал народный депутат.

В июне авторы расследования проекта Bihus.info сообщали, что Шефир, как и другие чиновники, ездит на номерах прикрытия.