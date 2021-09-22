По автомобилю Шефира выпустили 10 пуль, объявлена спецоперация – МВД Украины

"Сегодня, около 10.00 утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Раненый водитель", – рассказали в министерстве.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители проводят спецоперацию по розыску подозреваемых.

Источники "Украинской правды" сообщили, что в машину Шефира стреляли автоматной очередью из леса. По словам собеседника издания, на месте происшествия находится генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.