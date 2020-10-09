Помощник Зеленского Шефир тайно встречался с Ахметовым – "Схемы"

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как авто с помощником президента Сергеем Шефиром заезжало на территорию имения бизнесмена Рината Ахметова. Шефир заявил, что не совершал ничего противозаконного или противоречащего интересам страны. В пресс-службе Ахметова на вопрос о встрече с Шефиром прямо не ответили.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший"), опубликованном 8 октября.

Журналисты зафиксировали, как 31 августа Audi A8 выехала из Офиса президента и направилась к заправке вконце Обуховской трассы. Вслед за этим авто на заправку заехала машина охраны Ахметова, утверждают журналисты.

Через некоторое время на заправку подъехал Mercedes Maybach. С Audi A8 вышел мужчина и пересел в Maybach. "Схемы" заявили, что это был Шефир. Авто с ним заехало во двор имения Ахметова, отметили журналисты.

"Схемы" попросили Шефира прокомментировать эту информацию.

"Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка", – сказал он.

Также редакция программы направила ряд вопросов пресс-службе Ахметова: чего касалась его встреча с Сергеем Шефиром; имеет ли он встречи с президентом Владимиром Зеленским и о редакционной политике телеканала Ахметова в отношении президента.

"С президентом Зеленским господин Ахметов встречался 16 марта 2020 года в рамках встречи президента с представителями бизнеса. Как вы знаете, эта встреча была посвящена борьбе страны с коронавирусом. Тогда же, в марте, на борьбу с эпидемией в Украине господин Ахметов выделил 300 млн гривен. На эти деньги Благотворительным фондом Рината Ахметова закуплены и направлены в больницы страны тесты средства индивидуальной защиты для медиков, а также аппараты ИВЛ, которые уже спасают жизни украинский. Цель у господина Ахметова только одна – помочь нашей стране преодолеть пандемию. Любые другие версии являются слухами и манипуляциями", – говорится в ответе пресс-службы.

На вопрос о встрече с Шефиром в пресс-службе не ответили.

В Офисе президента "Схемам" ответили, что после 16 марта Зеленкий не встречался с Ахметовым.

"Глава государства тоже не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи", – добавили в ОПУ.

Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.

Ринат Ахметов – украинский предприниматель, президент футбольного клуба "Шахтер", основатель компании "Систем Кэпитал Менеджмент", народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов V и VI созывов. По версии украинского Forbes, Ахметов является самым богатым человеком Украины. Его состояние оценивается в $2,8 млрд.

В конце сентября 2020 года журналист "Украинской правды" Роман Романюк в расследовании "Зе!Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых лиц" со ссылкой на свои источники сообщал, что Ахметов каждый месяц выделяет на Офис президента Украины и на парламентскую фракцию "Слуга народа" $2–2,5 млн. В пресс-службе Ахметова это опровергли.