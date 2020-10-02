Верещук: Ахметов – человек-загадка

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов "очень талантлив", заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Верещук (слева): У меня есть одна история об Ахметове, которую мне рассказал один из президентов и которая его характеризует как человека Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала услышанную от одного из президентов Украины историю об украинском бизнесмене Ринате Ахметове.

"[Ахметов] – это человек-загадка. Он не так открыто вступает в полемику, как это было с господином [бизнесменом Игорем] Коломойским. Но он тоже очень талантлив. У меня есть одна история о нем, которую мне рассказал один из президентов и которая его характеризует как человека. Многие люди же видят то, что могут увидеть, а за закрытыми дверьми человек, как правило, совершенно другой. И вот мне рассказывали, что господин Ахметов в свое время… Виктор Андреевич Ющенко говорит: "Когда я был президентом, позвал всех наших бизнес-боссов". И говорит: "Надо помогать культуре. Надо помогать нашим историческим памяткам". Давайте каждый возьмет себе…" И его отзывает Ринат Леонидович и говорит: "Виктор Андреевич, можно, я сам это сделаю?" – начала она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Читайте полную версию интервью

Журналистка предположила, что остальные участники встречи "бросились к двери", а Ахметов был единственным, кто остался.

"Да. И он говорит: "Давайте я это сделаю сам. Не надо мне дощечку, ничего не надо. Вот тихо сделаю – и все". Это характеризирует его. Есть слава, которой не хочешь делиться. И еще много есть нюансов таких… Он тоже неотъемлемая часть истории. То есть люди, которые реально строили, которые реально делали… У нас привыкли, знаете, только все плохое… Все вселенское зло – все они. Но на самом деле это не так", – продолжила Верещук.

Ахметов является самым богатым гражданином Украины. Журнал Forbes оценивает его состояние в $2,8 млрд.

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