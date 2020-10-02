Верещук: Кличко хочет стать следующим президентом

Верещук: Кличко уже себя не видит в Киеве, для него это просто перевалочная база Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразила мнение, что мэр Киева Виталий Кличко в будущем намерен баллотироваться в президенты Украины.

"Он не хочет заниматься городом. Он баллотируется, потому что думает, что это его трамплин на следующие президентские. Вы видели его программу? Там написано, что УДАР и Кличко идут на выборы, чтобы изменить Украину и чтобы вернуть каждому украинцу надежду. Простите, а при чем здесь Киев и киевские выборы? Ну как бы уже все понятно. Он уже себя не видит в Киеве, для него это просто перевалочная база, чтобы стартануть на президентские выборы. Если бы он хотел работать в мэрии, он бы наводил там порядок. Если бы он хотел работать главой КГГА, там бы такого разброда и шатаний не было. У нас бы не было 100 и больше незаконных построек, у нас бы не было этих "любих друзів", которые взяли его в плотное кольцо. Вот и все. Но президентом хочет стать. Интересно, что он будет делать", – сказала политик.

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Кличко является мэром Киева с 5 июня 2014 года. Он баллотируется на эту должность на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева. Она выиграла партийные праймериз.

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