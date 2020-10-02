  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем

Верещук: Я считаю, что у сына должно быть все хорошо с нервной системой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что с первым мужем ее связывает сын, но на самом деле они не общаются.

"У нас уже давно другие семьи. И я считаю, это правильно. Мы не бередим душу друг другу, не мешаем. С уважением молчим, что называется. И это нормально в жизни", – отметила она.

По словам нардепа, супруг не помогает сыну, и она никогда и не просила.

"Ну, может быть, он бы и помогал. Я не могу сказать, что если бы я сказала "помоги", он бы отказал. Но как-то получалось так, что я настолько самодостаточна, что считала, что это мой ребенок и ни о каких алиментах даже разговора не было", – заявила Верещук.

Она отметила, что у ее экс-супруга есть дети от новых отношений, а с сыном от нее он не общается. При этом добавила, что этого она не запрещала.

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"Просто так случилось, что мы разошлись и у меня уже другой мужчина, сын называет его отцом. Миша – пример для сына. Он уважает его очень сильно. У Миши тоже свои дети, уже взрослые. Уже один окончил академию в Одессе, уже работать начинает. Другой – в Киево-Могилянке. Третий... У нас все три "твої, мої – наші". От така, велика, сім’я. И мы хорошо ладим. И просто не получается, чтобы еще родной отец где-то... Я считаю, что у сына должно быть все хорошо с нервной системой", – заявила она.

По словам Верещук, у ее сына нет желания общаться с биологическим отцом.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Сына Олега Верещук родила в 2004 году.

Второй муж Верещук – Михаил Кухаренко, соучредитель отделения Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" во Львовской области.

Первый ее муж был военнослужащим.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.