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Верещук: Я берегу политическую девственность

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что не состояла ни в одной политической партии.

 
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Верещук: Политической дверью я еще не хлопала
Верещук: Политической дверью я еще не хлопала
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказала, что "бережет политическую девственность".

"Политической дверью я еще не хлопала, потому что не была ни в одной партии. Берегу, так сказать, политическую девственность в этом отношении, извините за подробности", – сказала она.

Верещук отметила, что до конца будет с президентом Владимиром Зеленским, потому что видит его "искренность именно как человека, как руководителя".

По ее словам, "красной линией", которая убедит ее уйти из фракции "Слуги народа" может стать внесение в Конституцию положений об "особом статусе" Донбасса.

"Я бы не хотела даже проецировать или думать, что будет в будущем, что это должно быть конкретно. Когда я шла на парламентские выборы, меня тоже об этом спрашивали. Тогда я говорила, что это внесение в Конституцию "особого статуса" [Донбасса]. Это реально для меня красная линия. Я не понимаю, почему мы должны вносить в Конституцию "особый статус" Донбасса. И если мы его внесем, это, я практически уверена, – развал страны. Это даже не федерализация. Никто во время войны государственное устройство не меняет. Но я уверена, что вопрос [об "особом статусе"] стоять не будет, потому что президент все понимает… Он не враг своей стране. А если [это произойдет], то я буду решать, и конечно же, не в пользу "Слуги народа", – сказала она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Читайте полную версию интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

В 2019 году стала нардепом от "Слуги народа".

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Ирина Верещук, политика, Слуга народа
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