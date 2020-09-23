СМИ сообщили, что Ахметов выделяет "Слуге народа" $2 млн ежемесячно. В пресс-службе бизнесмена опровергли это

"Украинская правда" сообщила, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Украины Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

В пресс-службе Ахметова назвали информацию о финансировании Офиса президента и фракции "Слуга народа" абсолютной ложью Фото: EPA

Журналист "Украинской правды" Роман Романюк в расследовании "Зе!Коррупция, или старые схемы эпохи "новых лиц", которое опубликовано 23 сентября, со ссылкой на свои источники написал, что бизнесмен Ринат Ахметов каждый месяц выделяет на Офис президента Украины и на парламентскую фракцию "Слуга народа" финансирование.

"Хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то $2–2,5 млн в месяц. Ясно, что он друг", – сказал журналисту один из крупных бизнесменов.

В пресс-службе Ахметова эту информацию назвали абсолютной ложью, которая наносит ущерб его деловой репутации.

"Там напомнили, что бизнесмен не ведет политическую деятельность с 2012 года и сосредоточен на благотворительности и развитии футбольного клуба "Шахтер", – сказано в статье.

Ринат Ахметов – украинский предприниматель, президент футбольного клуба "Шахтер", основатель компании "Систем Кэпитал Менеджмент", народный депутат Верховной рады Украины от Партии регионов пятого и шестого созывов.

По версии украинского Forbes, Ахметов является самым богатым человеком Украины. Его состояние оценивается $2,8 млрд.