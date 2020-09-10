Богдан: В 2019 году мы бы выиграли местные выборы. Табуретку поставь, наклей "Зе-команда" – и мэр прекрасный

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан убежден, что местные выборы надо было проводить осенью 2019 года, и тогда пропрезидентская партия "Слуга народа" получила бы победу. Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Осенью надо было принять закон и провести местные выборы. Конечно, я в этом всячески убеждал. И ко мне пришли умные, красивые профессора с вот такими вот медалями, с флагом, шапка вот такая, бомбончик тут... Работают у нас, там, они с депутатами разными, министрами. Говорят: "Неконституционно". Ты кто, Конституционный Суд, что ты будешь говорить, что конституционно, а что не конституционно? Принять закон – ЦИК будет его воспринимать? Будет. Выборы проведут? Проведут. Мы выборы выиграем? Тотально. 75%. Это все, блин. Я смеялся: "Табуретку поставь, наклей "Зе-команда" – и мэр прекрасный". Так и было", – сказал Богдан.

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Осенью 2019 года в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность досрочного проведения местных выборов, но позже отказались от этой идеи.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Согласно опросу, который Социологическая группа "Рейтинг" провела в конце августа – начале сентября 2020 года, сейчас "Слугу народа" готовы поддержать 25,7% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого будут голосовать. Проходной барьер также преодолели бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,7%), "Европейская солидарность" (15,6%), "Батьківщина" (9,4%) и Радикальная партия Олега Ляшко (6%).

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



