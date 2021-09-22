Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. Стреляли из автомата. Главное. Онлайн-репортаж

В 57-летнего Шефира стреляли из автомата
Фото: LIGA.net
22 сентября в селе Лесники Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Стреляли из автомата. Шефир жив, его водитель ранен в голень. "ГОРДОН" следит за развитием ситуации в режиме онлайн.
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