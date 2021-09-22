Арахамия назвал три версии стрельбы по машине Шефира, одна из них связана с Россией

"У меня три версии. Это может быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все из них покинули уже Украину с насиженных мест. Слухи и информация, которую доносят правоохранители, говорят, что будут как-то мстить", – сказал нардеп.
Он считает, что может быть "российский след, потому что в последнее время очень активная антироссийская риторика идет".
"Мы тоже не можем исключать такой вопрос", – подчеркнул Арахамия.
Третью версию он связывает с "будущими решительными изменениями по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп".
"Какая там именно версия будет – мы будем, конечно, прислушиваться к правоохранителям. Я знаю, что лучшие специалисты привлечены", – отметил Арахамия.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).