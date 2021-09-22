Арахамия назвал три версии стрельбы по машине Шефира, одна из них связана с Россией

"У меня три версии. Это может быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все из них покинули уже Украину с насиженных мест. Слухи и информация, которую доносят правоохранители, говорят, что будут как-то мстить", – сказал нардеп.

Он считает, что может быть "российский след, потому что в последнее время очень активная антироссийская риторика идет".

"Мы тоже не можем исключать такой вопрос", – подчеркнул Арахамия.

Третью версию он связывает с "будущими решительными изменениями по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп".

"Какая там именно версия будет – мы будем, конечно, прислушиваться к правоохранителям. Я знаю, что лучшие специалисты привлечены", – отметил Арахамия.