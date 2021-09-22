Покушение на Шефира не изменит курс Офиса президента Украины на детенизацию и деолигархизацию – Никифоров

"По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания. А также что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится и никакие коварные действия на него не повлияют", – написал он.

Пресс-секретарь Зеленского подтвердил, что президенту доложили об обстреле машины Шефира, "несмотря на ночь" в США, где глава государства находится с официальным визитом.

"Зеленскому [...] продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", – отметил Никифоров.