Покушение на Шефира не изменит курс Офиса президента Украины на детенизацию и деолигархизацию – Никифоров

"По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания. А также что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится и никакие коварные действия на него не повлияют", – написал он.
Пресс-секретарь Зеленского подтвердил, что президенту доложили об обстреле машины Шефира, "несмотря на ночь" в США, где глава государства находится с официальным визитом.
"Зеленскому [...] продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", – отметил Никифоров.
Машину Шефира обстреляли утром 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его машине открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован. МВД Украины объявило спецоперацию по розыску подозреваемых.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба по автомобилю Шефира связана с борьбой главы государства против олигархов.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).