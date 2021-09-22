Зеленскому сообщили о покушении на Шефира – ОПУ

Об этом со ссылкой на Офис президента Украины написало агентство "Интерфакс-Украина".

На момент совершения нападения в Нью-Йорке, где находится Зеленский, была глубокая ночь.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли утром 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его машине открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован. МВД Украины объявило спецоперацию по розыску подозреваемых.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба по автомобилю Шефира связана с борьбой главы государства против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.