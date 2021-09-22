Зеленский заявил, что покушение на Шефира будут расследовать "жестко и бескомпромиссно"

Зеленский об исполнителях покушения: Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли Фото: president.gov.ua

"Я думаю, что будет нормальное, предметное, согласно законодательству [следствие]. Жестко точно. Бескомпромиссно. В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас "другое время" по сравнению с периодами других властей в Украине.

"Это не покушения на убийство или убийство тех или иных журналистов до моего срока, когда мы не понимали, что происходит. И не влияли на ситуацию. Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают, и для общества в частности. Поэтому никаких запугиваний. Просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", – заявил глава государства.