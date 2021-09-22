В розыске нападавших на автомобиль Шефира задействованы Нацполиция, Нацгвардия и СБУ – Клименко

"В следственно-розыскных действиях задействованы лучшие оперативники и следователи Нацполиции, кинологическая служба и Нацгвардия, которая на данный момент прочесывает лесную полосу, где совершено преступление. И, конечно же, сотрудники Службы безопасности Украины работают с нами с первой минуты", – отметил Клименко.

По его словам, Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на Шефира: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

"В том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Дело – на контроле", – отметил Клименко.