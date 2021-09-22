"Мы этот вызов принимаем". Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде

Нападавший на Шефира не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками, отметил Ермак (на фото) Фото: president.gov.ua

"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра. Ранен водитель, который находится в реанимации", – отметил руководитель Офиса президента.

Ермак призвал правоохранителей "принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего".

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками, – подчеркнул глава ОПУ. – Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит, и нам всем. Мы этот вызов принимаем и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают".

Далее будут действовать "справедливость и закон", резюмировал Ермак.