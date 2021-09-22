Перед госпитализацией водитель Шефира показал, откуда стреляли по его машине – Монастырский

"Только что прооперировали водителя, его жизни ничего не угрожает. Отмечу, что еще до того, как уехать в больницу, успел указать следователям место, откуда конкретно совершалась стрельба. Это дало возможность следователям оперативно осмотреть место происшествия и провести необходимые следственные действия", – сказал он.
Министр назвал Шефира человеком, "у которого сегодня второй день рождения".
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).