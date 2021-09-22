Перед госпитализацией водитель Шефира показал, откуда стреляли по его машине – Монастырский

Монастырский (на фото) считает, что у Шефира второй день рождения Фото: МВС України / Facebook

"Только что прооперировали водителя, его жизни ничего не угрожает. Отмечу, что еще до того, как уехать в больницу, успел указать следователям место, откуда конкретно совершалась стрельба. Это дало возможность следователям оперативно осмотреть место происшествия и провести необходимые следственные действия", – сказал он.

Министр назвал Шефира человеком, "у которого сегодня второй день рождения".