Шефир о покушении на себя: Уже слышал несколько идиотских версий по телевизору. Все фейки

"Я впервые в такой ситуации... Что могу сказать? Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель – молодец, поехал дальше, понятно, что мы ускорились тут же. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, сообщил куда следует – правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали", – рассказал о покушении Шефир.

Он отметил, что прямо на дороге увидел скорую помощь и "завернул" ее, чтобы она забрала раненого водителя. Его поведение политик назвал геройским.

"Ощущения не из приятных, честно скажу. Уже слышал несколько версий по телевизору – идиотских, извините, [скажу] прямо. Никаких конфликтов в команде нет, все, что было до этого сказано, все – фейки. У нас команда дружная, слаженная, идет вперед. Все, что я могу сказать о своем мнении – что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что президент Владимир Алексадрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь", – заявил Шефир.