"Ответ будет сильным". Зеленский заявил, что покушением на Шефира передали привет президенту страны

Зеленский после выступления на Генеральной ассамблее ООН вылетит в Киев Фото: president.gov.ua

"Я нахожусь в Нью-Йорке. Шесть утра. Примерно два часа назад был расстрелян автомобиль моего помощника, что важнее – моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сразу после выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН вылетит в Киев.

"Кто за этим стоит, скажу откровенно – пока не знаю. Какие силы – может быть, внутренние или внешние. Силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным", – заявил Зеленский.

По его словам, на курсе развития страны, который выбрали президент и его команда, покушение не отразится.