"Ответ будет сильным". Зеленский заявил, что покушением на Шефира передали привет президенту страны

"Я нахожусь в Нью-Йорке. Шесть утра. Примерно два часа назад был расстрелян автомобиль моего помощника, что важнее – моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира", – сказал Зеленский.
Он добавил, что сразу после выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН вылетит в Киев.
"Кто за этим стоит, скажу откровенно – пока не знаю. Какие силы – может быть, внутренние или внешние. Силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным", – заявил Зеленский.
По его словам, на курсе развития страны, который выбрали президент и его команда, покушение не отразится.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).