У полиции есть ориентировка на авто стрелявших в Шефира, водителей могут останавливать для проверки

В Киевской области введена спецоперация по розыску подозреваемых.

Прянишникова заявила, что полиция делает все возможное, чтобы установить нападавших.

"Мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой ситуации, поскольку могут проверяться машины, водители. Поэтому просим всех помочь, потому что сейчас очень важно по горячим следам установить нападавших", – сказала она.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Ранее сообщалось о 10 выпущенных пулях.

Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции "Слуга народа" в Верхвной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-репортаж.