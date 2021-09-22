"Целью было именно убить". В МВД озвучили основные версии покушения на Шефира

"Три основные версии, которые рассматривает полиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. В том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Дело – на контроле", – отметил он.
Глава МВД Украины Денис Монастырский во время брифинга подчеркнул, что нападавшие хотели не просто запугать Шефира.
"Хочу подчеркнуть: целью преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также акцентирую, что команду президента не напугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены“, – пообещал министр.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
По информации прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После покушения президент пообещал, что "ответ будет сильным".