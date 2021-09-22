"Целью было именно убить". В МВД озвучили основные версии покушения на Шефира

"Три основные версии, которые рассматривает полиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. В том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Дело – на контроле", – отметил он.

Глава МВД Украины Денис Монастырский во время брифинга подчеркнул, что нападавшие хотели не просто запугать Шефира.

"Хочу подчеркнуть: целью преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также акцентирую, что команду президента не напугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены“, – пообещал министр.