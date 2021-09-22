Москаль: Мотивы выстрелов по автомобилю Шефира кроются в финансовых разборках "Квартала 95"

"Я еще раз говорю: кого-то кинули, и все. Надо искать в финансовых разборках между Офисом президента, "Кварталом 95", потому что это все равно. Что туда впутывают олигархов?" – сказал Москаль.
Он считает, что эти "странные события" не имеют ничего общего с политикой.
"Как бы там Офис президента не кричал, что это связано с деолигархизацией и тому подобным, это пустые разговоры, ничего общего не имеет, это чисто финансовые разборки, кого-то кинули, все выходцы из "Квартала 95", и очень хорошо кинули, что дошло до такого сведения счетов", – добавил Геннадий Москаль.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник президента Украины Владимира Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.
Источники издания "ГОРДОН" сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).