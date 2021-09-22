Москаль: Мотивы выстрелов по автомобилю Шефира кроются в финансовых разборках "Квартала 95"

Геннадий Москаль: Кого-то кинули из "Квартала 95", и очень хорошо кинули, что дошло до такого сведения счетов Фото: glavcom.ua

"Я еще раз говорю: кого-то кинули, и все. Надо искать в финансовых разборках между Офисом президента, "Кварталом 95", потому что это все равно. Что туда впутывают олигархов?" – сказал Москаль.

Он считает, что эти "странные события" не имеют ничего общего с политикой.

"Как бы там Офис президента не кричал, что это связано с деолигархизацией и тому подобным, это пустые разговоры, ничего общего не имеет, это чисто финансовые разборки, кого-то кинули, все выходцы из "Квартала 95", и очень хорошо кинули, что дошло до такого сведения счетов", – добавил Геннадий Москаль.