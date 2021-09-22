Осмаев: Я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента – преступники уверовали в свою безнаказанность

Осмаев сравнил сегодняшнее покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира с покушением на него и его жену в 2017 году.

"Как и меня с Аминой, его машину обстреляли из автомата 7.62. Тогда я был ранен, а Амина погибла, прикрыв меня собой. Исполнителей нашли, их следы ДНК остались на оружии, но суд отпускает их под домашний арест, несмотря на то, что государственный обвинитель обвиняет их во множестве заказных убийствах граждан Украины", – заявил доброволец.

Он также считает, что суды тянут с рассмотрением дела подозреваемого в подготовке этого покушения и государственной измене генерала Валерия Шайтанова.

"Поэтому я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента – преступники уверовали в свою безнаказанность. Призываю Офис президента Украины и [самого] президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности", – резюмировал Осмаев.