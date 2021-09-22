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Осмаев: Я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента – преступники уверовали в свою безнаказанность

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Осмаев отметил сходство двух покушений автомобили обстреляли из автомата
Осмаев отметил сходство двух покушений – автомобили обстреляли из автомата
Фото: Adam Osmaev / Facebook

Адам Осмаев, командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, вдовец погибшей Амины Окуевой, призвал Офис президента Украины и самого президента взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства. Обращение Осмаев опубликовал в Facebook.

Осмаев сравнил сегодняшнее покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира с покушением на него и его жену в 2017 году.

"Как и меня с Аминой, его машину обстреляли из автомата 7.62. Тогда я был ранен, а Амина погибла, прикрыв меня собой. Исполнителей нашли, их следы ДНК остались на оружии, но суд отпускает их под домашний арест, несмотря на то, что государственный обвинитель обвиняет их во множестве заказных убийствах граждан Украины", – заявил доброволец.

Он также считает, что суды тянут с рассмотрением дела подозреваемого в подготовке этого покушения и государственной измене генерала Валерия Шайтанова

"Поэтому я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента – преступники уверовали в свою безнаказанность. Призываю Офис президента Украины и [самого] президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности", – резюмировал Осмаев. 

https://www.facebook.com/adamosmayev/posts/1987731561377233

Контекст:

Уроженец Чечни Осмаев участвовал в антитеррористической операции на Донбассе. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина. После гибели под Дебальцево прежнего командира батальона имени Дудаева Исы Мунаева в 2015 году его возглавил Адам Осмаев.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

6 августа этого года стало известно о пожизненном заключении чеченца Сарали А., которого подозревают в убийстве оппозиционного блогера и свидетеля по делу убийства Окуевой Мамихана Умарова, известного как Анзор.

Теги: оружие, стрельба, покушение, Адам Осмаев, Амина Окуева, Сергей Шефир, Валерий Шайтанов, покушение на Шефира
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